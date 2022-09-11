الحصيني عن طقس الأحد: أجواء حارة نهارًا.. وأمطار متفاوتة على المرتفعات

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كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الأحد، والذي يشهد أجواء حارة على أغلب مناطق المملكة.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع اليوم أجواء حارة نهارًا على المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.

كما توقع “الحصيني”، هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن، مشيرا إلى هبوب رياح متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره اليوم الأحد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزءين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزءين الشمالي والأوسط.

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Source almnatiq

