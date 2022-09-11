مصادر: “صندوق الاستثمارات العامة” يتجه لإصدار سندات خضراء خلال الأسبوع القادم

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كشفت مصادر عن أنه من المتوقع أن يصدر صندوق الاستثمارات العامة سندات خضراء للمرة الأولى خلال الأسبوع القادم.
وذكرت المصادر وفقا لوكالة “رويترز”، أن وقت الإصدار يعتمد على ظروف السوق، وقد يتم الإصدار في أكتوبر القادم، لافتةً إلى أن الصندوق كان يراقب الأسواق لعدة أشهر ليصدر هذه السندات، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم فترات العام الجاري.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم الإصدار بمليارات الدولارات، مبينة أن البنوك التي ستكون ضمن الإصدار هي نفسها التي سبق وأن أقرضت الصندوق.
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Source akhbaar24
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