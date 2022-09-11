اخبار دوليه – يرأس 14 دولة أخرى.. تشارلز رسمياً ملكاً لأستراليا ونيوزيلندا

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬أن‭ ‬نصب‭ ‬رسمياً‭ ‬ملكاً‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬خلفاً‭ ‬لوالدته‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلن‭ ‬تشارلز‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬73‭ ‬عاماً‭ ‬رسمياً،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ملكاً‭ ‬لأستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭.‬

فقد‭ ‬أقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬إعلان‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬رسميا‭ ‬ملكا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬في‭ ‬عاصمتي‭ ‬البلدين‭. ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬البرلمان‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬في‭ ‬ولنغتون‭ ‬مراسم‭ ‬إعلان‭ ‬تشارلز‭ ‬ملكا‭ ‬خلفا‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬96‭ ‬عاما‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬جاسيندا‭ ‬أرديرن‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬درج‭ ‬البرلمان،‭ ‬إن‭ ‬المراسم‭ ‬أقيمت‭ ‬للاعتراف‭ ‬بنجل‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬‮«‬ملكا‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬الحاكم‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬ديفيد‭ ‬هيرلي،‭ ‬ممثل‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني،‭ ‬رسميا‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬ملكا‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬بمبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬كانبيرا‭.‬

يرأس‭ ‬14‭ ‬دولة

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬يرأس‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬منها‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬وكندا،‭ ‬لكنها‭ ‬رئاسة‭ ‬شرفية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭.‬

وكانت‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬توفيت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬بالمورال،‭ ‬منزلها‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭.‬

فيما‭ ‬سينقل‭ ‬جثمانها‭ ‬اليوم‭ ‬بواسطة‭ ‬عربة‭ ‬خلال‭ ‬القرى‭ ‬النائية‭ ‬في‭ ‬المرتفعات‭ ‬إلى‭ ‬إدنبره‭ ‬عاصمة‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تستغرق‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬ستسمح‭ ‬للناس‭ ‬بإبداء‭ ‬احترامهم‭.‬

ثم‭ ‬سيُحمل‭ ‬النعش‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حيث‭ ‬سيظل‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬ثم‭ ‬يُنقل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬ويبقى‭ ‬هناك‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجنازة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬وستمنستر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬1000‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭).‬