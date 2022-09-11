“المياه الوطنية” توضح مصير الفواتير الصادرة باسم المالك السابق للعقار بعد بيعه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أوضحت شركة المياه الوطنية، مصير الفواتير الصادرة باسم المالك السابق للعقار بعد بيعه واستخدام المالك الجديد العداد القديم دون تحديث. وبيّنت الشركة، أن العداد الخاص بالعقار في تلك الحالة يظل مغلقاً لحين تحديث المالك الجديد بياناته. ولفتت إلى أنه في حال قام المالك الجديد بفتحه قبل إتمام التحديث ستُحال إليه المديونية من تاريخ المُخالفة، وتاريخ البيع الوارد في صك ملكية العقار الجديد. أخبار قد تهمك

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