الأرق يضعف الذاكرة ويشتت التركيز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت دراسة كندية جديدة إن المسنين، الذين يعانون الأرق، معرضون بشكل أكبر لتدهور الذاكرة وضعف الإدراك طويل الأمد، مثل الخرف. واستندت الدراسة التي نُشرت في مجلة «سليب» إلى بيانات أكثر من 26 ألف مشارك في دراسة وطنية موسعة عن الشيخوخة، راوحت أعمارهم بين 45 و85 عاماً.

وقال البروفيسور ناثان كروس الباحث المشارك في الدراسة: «وجدنا أن الأرق مرتبط بأداء الذاكرة الأسوأ مقارنةً مع الذين يعانون بعض أعراض الأرق بمفردهم، أو لا يعانون مشكلات في النوم على الإطلاق».

وأضاف بحسب 24au «كان هذا النقص في الذاكرة محدداً، إذ نظرنا أيضاً في مجالات الوظيفة الإدراكية الأخرى مثل الانتباه وتعدد المهمات. ووجدنا الاختلافات فقط في الذاكرة».