العثور على معلم متوفى داخل مركبته.. تعرف على التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

عثرت الجهات المعنية في محافظة القنفذة على جثة معلم متوفى داخل مركبته بمواقف منتزه شاطى حنيش البحري الواقع شمال مدينة القنفذة.

ونقلت مصادر أن المعلم شاب، وأنه تم العثور على الجثمان أول أمس الجمعة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات الأمنية والطبية.

وأشارت إلى أنه جرى نقل الجثمان إلى مستشفى القنفذة العام لإكمال إجراءات الفحص والتحقق من أسباب الوفاة.

من جانبه، نعى مدير مكتب تعليم الداخل الدكتور أحمد الخميسي، الشاب المتوفي.

وقال الخميسي: ننعي المعلم حسن إبراهيم شبيلي، باسمي واسم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ومساعديه وكافة منسوبي المكتب، ونرفع خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولهم الصبر والسلوان.

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