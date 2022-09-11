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شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة العربية، وعلى وجه الخصوص السعودية في جميع أنحاء العالم إلى مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين 2022/2023، والتي من المقرر أن تنطلق بقاء مثيرة بجمع بين الطائي والفتح.
تعرف على جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022/2023
يبحث العديد من محبي الكرة السعودية عن جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين في نسخته الجارية 2022/2023، وذلك ما سنوفيه لكم في السطور التالية..
مواجهاته نارية في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي ذلك كالتالي..
- الطائي × الفتح « الأربعاء 9/14»
السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.
السابعة إلا خمس بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة إلا خمس بتوقيت أبو ظبي.
- العدالة × الشباب « الأربعاء 9/14»
الثامنة بتوقيت القاهرة.
التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
- الباطن × النصر « الخميس 9/14»
السادسة إلا الثلث بتوقيت القاهرة.
السابعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة إلا الثلث بتوقيت أبو ظبي.
- الإتحاد × الخليج « الخميس 9/15»
الثامنة بتوقيت القاهرة.
التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
- الرائد × الإتفاق « الخميس 9/15»
الثامنة بتوقيت القاهرة.
التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
- التعاون × ضمك « الجمعة 9/16»
السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.
السابعة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.
- أبها × الفيحاء «الجمعة 9/16».
السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.
السابعة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.
- الهلال × الوحدة « الجمعة 9/16»
الثامنة بتوقيت القاهرة.
التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
العاشرة بتوقيت أبو ظبي.
تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023
المركز الأول - الشباب - 9 نقاط.
المركز الثاني - الهلال - 9 نقاط.
المركز الثالث - الاتحاد - 7 نقاط.
المركز الرابع - التعاون - 7 نقاط.
المركز الخامس - النصر - 6 نقاط.