شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة العربية، وعلى وجه الخصوص السعودية في جميع أنحاء العالم إلى مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين 2022/2023، والتي من المقرر أن تنطلق بقاء مثيرة بجمع بين الطائي والفتح.

تعرف على جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022/2023

يبحث العديد من محبي الكرة السعودية عن جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين في نسخته الجارية 2022/2023، وذلك ما سنوفيه لكم في السطور التالية..

مواجهاته نارية في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي ذلك كالتالي..

- الطائي × الفتح « الأربعاء 9/14»

السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

السابعة إلا خمس بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة إلا خمس بتوقيت أبو ظبي.

- العدالة × الشباب « الأربعاء 9/14»

الثامنة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- الباطن × النصر « الخميس 9/14»

السادسة إلا الثلث بتوقيت القاهرة.

السابعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة إلا الثلث بتوقيت أبو ظبي.

- الإتحاد × الخليج « الخميس 9/15»

الثامنة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- الرائد × الإتفاق « الخميس 9/15»

الثامنة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- التعاون × ضمك « الجمعة 9/16»

السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

السابعة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.

- أبها × الفيحاء «الجمعة 9/16».

السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.

السابعة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.

- الهلال × الوحدة « الجمعة 9/16»

الثامنة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

المركز الأول - الشباب - 9 نقاط.

المركز الثاني - الهلال - 9 نقاط.

المركز الثالث - الاتحاد - 7 نقاط.

المركز الرابع - التعاون - 7 نقاط.

المركز الخامس - النصر - 6 نقاط.