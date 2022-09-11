استقرار في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 207 ريال للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، استقرارا عند الأسعار التي سجلتها أمس السبت

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 207.01 ريال، 55.20 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 189.76ريال، 50.60 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 181.13ريال، 48.30 دولار، بينما وصل عيار 18 إلى 155.26 ريال، 41.40 دولار.