زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق غينيا الجديدة.. ومخاوف من حدوث “تسونامي”

محمد بن مسعود - الدمام - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر هز المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

وأصدر نظام التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال.