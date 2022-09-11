محمد بن مسعود - الدمام - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر هز المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.
وأصدر نظام التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق غينيا الجديدة.. ومخاوف من حدوث “تسونامي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.