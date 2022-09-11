الشباب والهلال بالعلامة الكاملة.. تعرف على جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الثالثة

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اختتمت مساء السبت، منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، بعدما حقق فريق النصر الفوز على نظيره ضمك بثنائية مقابل هدف.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة، احتل فريق الشباب المركز الأول، بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني، بـ9 نقاط، بالعلامة الكاملة لكل منهما، وجاء ثالثا الاتحاد بـ7 نقاط، والتعاون رابعا بـ7 نقاط أيضا.

واحتل فريق ضمك المركز الخامس بـ6 نقاط، ويلي النصر سادسا بـ6 نقاط، والطائي سابعا بـ6 نقاط أيضا، ويأتي الاتفاق في المركز الثامن بـ4 نقاط، ويليه الفتح تاسعا بـ3 نقاط.

وجاء الرائد في المركز العاشر بـ3 نقاط، والوحدة في المركز الـ11 بـ3 نقاط، وأبها في المركز الـ12 بـ3 نقاط، والفيحاء في المركز الـ13 بنقطة واحدة، ويأتي الخليج في المركز الـ14 بنقطة واحدة، والعدالة في المركز الـ15 (قبل الأخير) بنقطة واحدة. وجاء فريق الباطن في المركز الـ16 والأخير بدون نقاط.

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Source akhbaar24

