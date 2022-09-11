“التجارة” تُشهر بمُقيمين ارتكبا جريمة التستر في مجال تجارة العطور بالرياض

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شهرت وزارة التجارة، بمُقيمين اثنين من الجنسية السورية عقب صدور حكم قضائي بإدانتهما في ارتكاب جريمة التستر بنشاط تجارة العطور بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة، أن المُقيمين تم التستر عليهما من قبل مواطن عن طريق إشراكهما بطريقة غير نظامية في منشأتين لبيع العطور، وبالتالي منحهما صلاحيات مزاولة النشاط التجاري لحسابهما الخاص دون ترخيص تحت مظلة المؤسسة التابعة له.

ولفتت إلى أنه ثبت قيام المُقيمين بتشغيل العمالة وصرف مرتباتهم وشراء وبيع البضاعة المباعة وتصرفهما تصرف الملاك، مع تحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.

ونشرت الوزارة، الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن تغريم المُخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.



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Source akhbaar24

