11 قتيلًا في حادث مروري جنوب العاصمة الجزائرية

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أكدت مديرية الحماية المدنية في الجزائر، وفاة 11 شخصاً في حادث سير مروع وقع في ولاية الجلفة، جنوب العاصمة الجزائرية، حسب وسائل إعلام جزائرية.

وقالت المديرية إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين بلديتي أم العضام وسلمانة في ولاية الجلفة.

وذكرت أن انحراف وانقلاب سيارة خاصة تسبب في الحادث.

وأشارت إلى أن من بين القتلى رضع وأطفال، في حين بلغ عدد الجرحى 13 شخصاً.

وأوضحت أن من بين الجرحى حالات حرجة.

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Source almnatiq

