التونسية أنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام المصنفة الأولى عالميا شفيونتيك (فيديو)

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أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، لقبها الثالث في البطولات الكبرى والأول في الولايات المتحدة المفتوحة، بفوزها مساء السبت في النهائي على التونسية أنس جابر الخامسة 6-2، 7-6 (7/5).

وحُرمت جابر من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليًا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية هذا العام وخسرته امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وهذا اللقب الكبير الاول لشفيونتيك في فلاشينغ ميدوز والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.

وتأهلت التونسية أُنس جابر إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على الفرنسية كارولينا جارسيا بمجموعتين دون رد (6-1) و(6-3).

وأصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة إفريقية تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، كما وصلت للنهائي الثاني لها في بطولات جراند سلام بعد ويمبلدون هذا العام، والأول لها على الملاعب الصلبة.

وتجاوزت جابر في طريقها: الأمريكية ماديسون برينجل، والأمريكية إليزابيث ماندليك، والأمريكية شيلبي روجرز، والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، والأسترالية أليا تومليانوفيتش، والفرنسية غارسيا، قبل أن تخسر في النهائي أمام شفيونتيك.

Iga Swiatek is the #USOpen champion!

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