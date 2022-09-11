بيع كيس شاي استخدمته إليزابيث الثانية في مزاد

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عرض كيس من الشاي استخدمته الملكة في عام 1998، للبيع مقابل 12 ألف دولار على موقع “إيباي”.
ويعتقد أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية استخدمت الكيس الذي تم “تهريبه” من قلعة وندسور خلال حملة لمكافحة الآفات في عام 1998.
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Source almnatiq
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