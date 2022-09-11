أمانة العاصمة المقدسة تغلق 4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات الصحية

︎ . المناطق_جدة تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية لمواجهة أي مخالفات من شأنها الإضرار بالصحة العامة. ونجحت ‎بلدية الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، خلال جولاتها الرقابية، في ضبط عدد من المخالفات. وأعلنت أمانة العاصمة المقدسة إغلاق 4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات الصحية. وأشارت إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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