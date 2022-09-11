مدرب ضمك يعلق على خسارته أمام النصر بثنائية

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علق المدير الفني لفريق ضمك الكرواتي كرسمير ريزتش، على خسارة فريقه أمام النصر، مساء السبت، بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة بدوري روشن.

وقال ريزتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:” مباراة كانت حافلة بالفرص من الفريقين، وأتيحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها واذا لم تسجل فبالتأكيد ستستقبل الأهداف”.

وأضاف:” للاعبين فقدوا التركيز بالعديد من اللحظات داخل المباراة وهذا السبب باضاعتهم العديد من الهجمات السهلة ووقعوهم في مصيدة التسلل”.



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Source akhbaar24

