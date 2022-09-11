4 أشهر للمسح الوطني للمؤشرات الصحية - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن هيئة الصحة العامة تعتزم الاستعانة باستشاري لإجراء المسح الوطني للمؤشرات الصحية، وحددت الهيئة مدة العقد بـ4 أشهر.

وعرفت الهيئة المسح الوطني للمؤشرات الصحية بأنه مشروع يهدف لتقديم معلومات محدثة وموثوقة من خلال قياس المؤشرات الصحية الوطنية ذات الأولوية بجميع مناطق المملكة، تهدف إلى وصف الحالة الصحية العامة، ومراقبة السلوكيات الصحية وعوامل الخطر المهددة لصحة السكان.

التخطيط المستقبلي

وتكمن أهمية المسح في قياس مؤشرات الصحة مع التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة، 2030 وعليها تأتي الحاجة إلى الدراسات والمسوحات الصحية وتحليل نتائجها ونشرها، لتعزيز التركيز على تحسين نوعية الحياة والرفاهية، وتمكين أصحاب القرار من وضع السياسات والمبادرات وفقا للأولويات الصحية، من خلال الاستفادة من التقارير والبيانات الناتجة لتقييم البرامج الحالية ورسم السياسات الصحية، والتخطيط المستقبلي.

سجل صحي

وتعهدت الهيئة بالتركيز على عدد من الخدمات أبرزها إجراء البحوث والدراسات في مجال تعزيز العافية، ومراقبة الأمراض ومتابعتها على الصعيدين الوطني والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات، وتبادل المعلومات مع المنظمات الصحية الدولية، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع الخطط والقواعد واللوائح والبرامج في مجال تعزيز العافية، فضلا عن تحديد المشكلات الصحية، وإنشاء سجل صحي وطني باستخدام نتائج البحوث وبيانات قواعد البيانات الوطنية الأخرى، والعمل كمورد وطني للكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية وتشخيصها.

وتهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

خدمات تعهدت الهيئة بالتركيز عليها

* إجراء البحوث والدراسات في مجال تعزيز العافية

* مراقبة الأمراض ومتابعتها على الصعيدين الوطني والدولي

* إنشاء قاعدة بيانات، وتبادل المعلومات مع المنظمات الصحية الدولية

* التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط مجال تعزيز العافية

* تحديد المشكلات الصحية وإنشاء سجل صحي وطني

* العمل كمورد وطني للكشف عن الأمراض المعدية وغير المعدية وتشخيصها.

* التعاون مع المراكز والهيئات المختصة داخل المملكة وخارجها لتعزيز الصحة بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

* الإشراف على برامج التوعية الصحية والتثقيف الصحي في مجال الصحة العامة بالتعاون مع القطاع الخاص ومختلف قطاعات المجتمع.

* تشجيع التشريعات التي تعزز العافية وتحد من انتشار العادات غير الصحية وسنّها.

مجالات عمل الهيئة

الرصد والجاهزية

الأمراض السارية

الأمراض غير السارية

تحسين وتعزيز الصحة

البيئات والمجتمعات الصحية

مختبرات الصحة العامة