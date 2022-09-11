49 متاجرا بالحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 49 مخالفًا لنظام البيئة، 44 مواطنًا، و4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم أكثر من 19 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين مستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه طبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.