شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. الكشف صفقة رسمية وقرار جديد من فيريرا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم السبت 10 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها عودة محمد صبحي للقلعة البيضاء.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. عودة صبحي إلى القلعة البيضاء



أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم السبت عن عودة الحارس محمد صبحي حارس مرمى القلعة البيضاء المعار إلى صفوف فريق فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت حسابات نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" فيديو قصير لتقديم محمد صبحي، وعلقوا عليها: "في بعض الأحيان قد يكون الوضع مغايرًا لكل التوقعات ولكن بشكل أفضل".

وتابع: "على اللاعب خلع القناع، مرحبًا بك في 100عقبة"، حيث كان يرتدي اللاعب قناعًا يخفي وجهه مما جعل الجميع في حالة دهشه كبيرة من عودة اللاعب.

أخبار الزمالك اليوم.. قرار مفاجئ من فيريرا بعد هزيمة سوبر لوسيل



رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد الهزيمة ضد الهلال السعودي، بكأس سوبر لوسيل.

وكانت بعثة الزمالك عادت إلى القاهرة مساء اليوم قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، والتي خسرها بركلات الترجيح.

وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريبه غدا في الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة نظيره إليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب الدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار الزمالك اليوم.. تحديد موعد الكشف الصفقات الجديدة



كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد الإعلان عن باقي صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وأعلن رئيس الزمالك، أن النادي سوف يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة يوم الإثنين المقبل، موضحًا أن جميعهم لاعبين من العيار الثقيل.

وأعلن الزمالك حتى الآن عن ضم كل من زكريا الواردي وإبراهيما نداي وأحمد أيمن منصور ومحمد صبحي العائد مؤخرًا.