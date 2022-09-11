شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رياض بودبوز من مباراة الأهلي اليوم أمام العروبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم السبت الموافق 11 من سبتمبر الجاري، موعد المشاركة الأولى لصفقة الأهلي السعودي الجديدة "رياض بودبوز"، القادم من سانت إتيان الفرنسي.

محارب الصحراء الذي سبق له اللعب لأندية عديدة، وهم باستيا وسوشو مونبيليه وريال بيتيس وسيلتا فيجو، وسانت إتيان

بالإضافة إلى مشاركته 76 مباراة رفقة سانت إيتيان الفرنسي في مختلف البطولات، ناجحًا في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10 تمريرات حاسمة.

رياض بودبوز يظهر مع أهلي جدة أمام أحد

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية السعودية"، فإن رياض بودبوز يظهر قريبًا أهلي جدة، بعد طلب يوسف عنبر "مدرب الفريق" بسرعة تحهيزة لمباراة أحد، بالجولة الخامسة من عمر وأحداث دوري يلو السعودي 2022/2023.

مما يؤكد غيابه عن مباراة الفريق اليوم أمام العروبة، المقرر أن تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو السعودي 2022/2023.

توقيت مباراة الأهلي والعروبة اليوم في دوري يلو والقنوات الناقلة

يقع الأهلي ضيفًا على العروبة مساء اليوم الأحد الموافق 11 من سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة السابعة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة اليوم في الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، التي أعلنت نقلها لجميع أحداث دوري يلو في نسخته الجارية 2022/2023.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يقع الأهلي في المركز الـ 11 بجدول ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه تعادل وخسارة وفوز منذ انطلاق النسخة الجديدة من دوري يلو التي يشارك بها لأول مرة في تاريخه.

وجاء ذلك بعدما احتل الراقي المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 برصيد 32 نقطة فقط لا غير.

موقف العروبة في جدول ترتيب دوري يلو السعودي

يرتكز العروبة في المركز الـ 12 خلفًا للراقي برصيد 3 نقاط فقط لا غير.