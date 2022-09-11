دورة رابعة في مهارات إعداد وكتابة التقارير

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت –

أفتتح رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ يوسف علي زبارة الدورة الرابعة في مهارات إعداد وكتابة التقارير اليوم السبت 14صفر الموافق10ديسمبر 2022م بالمعهد الثقافي الجمركي.

وأشار زبارة خلال افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لمدراء العموم ونوابهم في ديوان عام المصلحة إلى أنه من المهم خروج المشاركين في الدورة بحصيلة علمية جيدة تنعكس من خلال ما يرفعون من تقارير إدارية دورية واعتيادية، وعلى المتدربين الحرص على الاستماع والمشاركة بالمداخلات الجيدة والتدوين والتطبيق عملياً.

وأوضح انه لأهمية مثل هذه الدورة لجميع الإدارات والتخصصات الجمركية للحد من الملاحظات السلبية في إعداد التقارير تحرص المصلحة على أقامت العديد من الدورات المماثلة ليتسنى لجميع موظفي المصلحة ومراكزها ومكاتبها الاستفادة من الدورات المقامه.

وأشار إلى تطوير وتأهيل القدرات كونها مهمة للجميع في الإدارة الجمركية، وأضاف إلى أن الحاضرين يدركون جيدا إلى أن التقرير عندما يكون مختصر وواضح ومفهوم ويوصل المعلومة المطلوبة فهو أهم ماتحتاجه الإدارة الجمركية في اتخاذ القرارات.

بدوره اضاف مدير عام المعهد الثقافي الجمركي الخبير الجمركي الأستاذ عبدالكريم المنصور إلى أن هذا الاحتفاء بكوكبة القيادات الجمركية واشراكها في هذه الدوره لما من شأنه السعي نحو تقارير عملية ديناميكية وفعاله خالية من الأخطاء والسلبيات .

ولفت ان المعهد الثقافي الجمركي يعقد حالياً ثلاث دورات تدريبية في وقت واحد وهي دورة مجال وإعداد التقارير و دورة في مجال تدريب وتأهيل موظفي الضابطة ودورة في مجال فن الإتصال والتواصل وذلك نتيجة الجهود العظيمة والدعم من رئاسة المصلحة لتوسعة المعهد.

هذا وضمن حصيلة محاضرات لخمسة أيام يتلقى قرابة 60 مشارك ومشاركة من الإدارة العليا بمصلحة الجمارك محاضرات في الكتابة والإعداد المهني للتقارير والخطوات والمهارات المطلوبة لكتابة التقرير ، ومواصفات التقرير الجيدة والحديثة والطويلة بما في ذلك التركيز على أهداف التقرير ويشتمل على البرمجية الإدارية التقريرية الإدارية بأنواعه المتعدده ووفق معايير التقييم التي تحدد مدى جودة أو سلبية التقرير، يلقي المحاضرة الدكتور /مفيد سلطان الذي نال استحسان المتدربين في الدورات السابقة.

هذا وأطلع اليوم الأستاذ يوسف زبارة على الدورة التخصصية لموظفي الضابطة بالمعهد ودعا متدربيها إلى الحرص على كسب المعلومات الهامة التي تقدم بالمحاضرات في الاجراءات الجمركية القانونية للضبط وأساليب التفتيش ومهام وأختصاصات الضابطة ومحاضر التحقيق وجانب كبير عن التهريب وأنواعه وأساليبه ومحاضر الضبط بانوعها.

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