الإرياني: إيران تسعى لاستنساخ «حزب الله» آخر في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن إيران تسعى لاستنساخ حزب الله اللبناني آخر في اليمن، مؤكدا أن المجتمع الدولي غير مبال بمخاطر السلوك العدائي لإيران وتدخلاتها في شئون دول المنطقة وانتهاك سيادتها، ودعمها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: في2014 قام الحوثيون بدعم وتخطيط إيراني بانقلاب ضد الحكومة.
وبين الإرياني أنهم في 6 فبراير 2015، أصدروا ما أسموه “إعلان دستوري” حل مؤسسات الدولة وقوض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم جميع الأحزاب، وفي 15 يوليو 2015، وقعت القوى العالمية اتفاقا نوويا أنهى القطيعة مع ايران، البلد الذي أدار الانقلاب.
وأوضح الإرياني أن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لم تدفع نظام إيران إلى مراجعة سياساتها في المنطقة، وبدلا من ذلك، استغلت طهران الأصول المفرج عنها وعائدات النفط التي قُدرت بمليارات الدولارات، لتصعيد دعمها للمليشيات في اليمن ولبنان، وتزويدها بالسلاح لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
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