لدحض الشائعات.. جولة للأميرين وليام وهاري وزوجتيهما

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬مشهد‭ ‬لم‭ ‬يعهده‭ ‬الناس‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬وأثار‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬الأخوين،‭ ‬ظهر‭ ‬الأميران‭ ‬وليام‭ ‬وهاري،‭ ‬وزوجتيهما‭ ‬كيت‭ ‬ميدلتون‭ ‬وميغان‭ ‬ماركل‭ ‬معا،‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بين‭ ‬الحشود‭ ‬قرب‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور،‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬شائعات‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لماركل‭ ‬بالقدوم‭ ‬لقلعة‭ ‬بالمورال‭.‬

وتوترت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬نجلي‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬الجديد،‭ ‬تشارلز،‭ ‬بعد‭ ‬تخلي‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬عن‭ ‬ألقابهما‭ ‬الملكية‭ ‬وانتقالهما‭ ‬للإقامة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وكان‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬قصيرة‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬عندما‭ ‬توفيت‭ ‬الملكة‭ ‬الأطول‭ ‬بقاء‭ ‬على‭ ‬العرش،‭ ‬الخميس‭.‬

ومثل‭ ‬كبار‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة،‭ ‬سارع‭ ‬هاري‭ ‬ليكون‭ ‬بجانب‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬عندما‭ ‬تدهورت‭ ‬صحتها‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬بريطانية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬ميغان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موضع‭ ‬ترحيب‭ ‬في‭ ‬بالمورال‮»‬،‭ ‬لهذا‭ ‬لم‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭.‬

ووفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬الصن‮»‬،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب،‭ ‬فإن‭ ‬حفيد‭ ‬الملكة‭ ‬تلقى‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬يخبره‭ ‬فيها‭ ‬بعدم‭ ‬إحضار‭ ‬ميغان،‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬الصواب‭ ‬أو‭ ‬المناسب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الحزين‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وليام،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬السبت،‭ ‬إنه‭ ‬دعا‭ ‬هاري‭ ‬وميغان‭ ‬لمرافقته‭ ‬مع‭ ‬كيت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬أمام‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭.‬

ووصف‭ ‬مصدر‭ ‬ملكي‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬مهم‭ ‬للوحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬بالغ‭ ‬الصعوبة‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬العائلة‮»‬‭. ‬وخرجوا‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬السيارة،‭ ‬وكلهم‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬سوداء‭.‬

ولم‭ ‬يتفاعل‭ ‬الأخوان‭ ‬وزوجتيهما‭ ‬معا‭ ‬كثيرا‭ ‬خلال‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬المشي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬الإنجليزية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مفضلة‭ ‬للملكة،‭ ‬حيث‭ ‬توقفوا‭ ‬لقراءة‭ ‬الرسائل‭ ‬المتروكة‭ ‬وسط‭ ‬الزهور،‭ ‬والمصافحة‭ ‬وتبادل‭ ‬أطراف‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬احتشدوا‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة،‭ ‬احتضنت‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحشود‭ ‬ميغان،‭ ‬بينما‭ ‬امتدت‭ ‬أيادي‭ ‬البعض‭ ‬لمصافحتها‭ ‬والتحدث‭ ‬إلى‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الأربعة‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬المساء‭.‬

وأمضى‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬الانحناء‭ ‬لتبادل‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬أطفال،‭ ‬بينما‭ ‬قبلت‭ ‬كيت‭ ‬وهاري‭ ‬الزهور‭ ‬ورسائل‭ ‬التشجيع‭ ‬من‭ ‬الحشد‭.‬

وسُمع‭ ‬وليام‭ ‬وهو‭ ‬يخبر‭ ‬أحدهم‭ ‬أن‭ ‬اليومين‭ ‬اللذين‭ ‬أعقبا‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬كانا‭ ‬‮«‬سرياليين‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬جميعا‭ ‬نظن‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تُقهر‮»‬‭.‬