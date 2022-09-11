القبض على شخصين بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفتهما الأنظمة المرورية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة الرياض على قائد مركبة ومرافقه بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفتهما الأنظمة المرورية بخروجه من نافذة المركبة أثناء سرها على طريق عام، معرضا حياته للخطر وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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