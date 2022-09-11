“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المُخصص لشهر سبتمبر للمُستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن برنامج “حساب المواطن”، البدء في إيداع الدفعة الـ 58 من الدعم المُخصص لشهر سبتمبر الجاري للمُستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج، أن عمليات إيداع الدعم في حسابات المُستفيدين ستستمر حتى نهاية اليوم (الأحد).

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وكان البرنامج قد أعلن مؤخراً صدور نتائج الأهلية للدورة 58 الخاصة بشهر سبتمبر المقبل.