تسريب قديم يكشف خلافًا بين مبابي وحكيمي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تسريب مصور من الموسم الماضي، عن خلاف نشأ بين كيليان مبابي وأشرف حكيمي، نجمي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن الفيديو المنتشر مأخوذ من شبكة «Prime Video»، ويظهر غضب مبابي من عدم تمرير حكيمي إحدى الكرات له بشكل جيد.

ودارت المحادثة بين النجمين الفرنسي والمغربي في الفيديو المسرب، كالآتي:

– مبابي: «أقسم لك.. شاهد الفيديو».

– حكيمي: «إذا كان الأمر كذلك.. أنا آسف».

مبابي: «لا يكفي أن تكون آسفا.. أرسل كرة جيدة!».

يذكر أن حكيمي صديق مقرب من مبابي، ويظهر الثنائي معًا كثيرًا خارج الملعب، منذ انتقال الظهير المغربي إلى «حديقة الأمراء».

ودخل سان جيرمان هذا الموسم بقوة على الصعيدين المحلي والأوروبي، حيث يتصدر الدوري الفرنسي، كما هزم يوفنتوس (2-1) في افتتاح دور مجموعات دوري الأبطال.