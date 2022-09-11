مودريتش: ريال مدريد خسر لاعبًا مهمًا

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، عن وضع خط وسط الميرينجي في الموسم الحالي.
وقال مودريتش، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لريال مدريد: «بدأنا هذا الموسم بشكل جيد للغاية، ولدينا فريق قوي جدًا.. أما بالنسبة لخط الوسط، فقد رحل لاعب مهم جدا.. إنه كاسيميرو».
واستدرك: «لكن لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، القادرين على اللعب في مركزه وتقديم أداء جيد».
وأضاف: «يتكيف تشواميني بشكل جيد، كما يعيش كامافينجا موسمه الثاني مع الفريق، وقد قدم أداءً مميزًا في العام الأول».
وواصل: «كروس هنا منذ وقت طويل، وفالفيردي يلعب بشكل جيد في أي مركز.. كذلك يقدم سيبايوس الكثير للفريق.. لدينا لاعبون متميزون في جميع المراكز».
وتابع مودريتش: «أنا ممتن جدًا لأن الله منحني الموهبة، لكن بعد ذلك عليك العمل، وتكريس الكثير لما تفعله ولمهنتك.. الموهبة دون عمل لا تعني الكثير.. عليك أن تعمل بجد لتكون ناجحا في عملك».
وأردف: «أصل للتدريبات قبل ساعة وربع الساعة من موعدها، وأتناول وجبة الإفطار هنا كل يوم تقريبًا.. أعمل مع المعالجين البدنيين، ثم أتدرب مع الفريق».
واختتم النجم الكرواتي: «بعد ذلك، وتبعًا لحالتي البدنية، أبقى هنا للقيام بأشياء مع المعالجين.. ثم أعود إلى منزلي لقضاء وقت مع أسرتي، وأحضر أطفالي من المدرسة.. وهكذا كل يوم».
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