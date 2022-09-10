شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم| الراقي يختتم استعداداته بقوة لمباراة العروبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع الأهلي في مواجهة قوية أمام العروبة في منافسات دوري يلو السعودي 2022/2023، الذي هبط إليه الراقي بعدما جاء في المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالنسخة الماضية برصيد 32 نقطة.

أهلي جدة يختتم استعداداته لمواجهة العروبة اليوم في دوري يلو 2022/2023

اختتم الأهلي استعداداته القوية لمباراة العروبة، المقرر أن تقام مساء الغد الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، في منافسات الدوري السعودي بالدرجة الأولى.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن المباراة المرتقبة للراقي أمام العروبة، وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على موعد مباراة الأهلي والعروبة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى والقنوات الناقلة

يقع الأهلي ضيفًا على العروبة مساء الغد الأحد في منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية جميع أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلي والعروبة، والتي يأتي ترددها كالتالي..

- النايل سات: 12284 عمودي، معامل الترميز 27500، التصحيح: 3/4.

- سات: 12149 أفقي، معامل الترميز • تردد الرياضية السعودية 4 الترميز 27500، التصحيح: 5/6.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة العروبة الأحد

يتساءل العديد من عشاق الأهلي عن التشكيل المتوقع أن يدخل به الفريق االى أحداث مباراة الأحد أمام العروبة.

ونرصد لكم عبر في السطور التالية، التشكيل المتوقع أن يدخل به الضيوف إلى أحداث اللقاء، والذي يأتي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الربيعي.

وفي الدفاع: إبراهيم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد الحمد، علي مجرشي.

خط الوسط: هشام فايق، علي الأسمري.

خط الوسط الهجومي: سلمان المؤشر، رياض بودبوز، هيثم عسيري.

خط الهجوم: لويس جرابان.

موقف الأهلي والعروبة في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يقع الراقي في المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط، بينما يرتكز العروبة في المركز الـ 12 برصيد 3 نقاط.