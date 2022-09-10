شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة كنو للمشاركة مع الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد عودة محمد كنو لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قضاء عقوبة إيقافه بقرار من غرفة فض المنازعات.

اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء عقوبة كنو

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد قررت معاقبة محمد كنو بالايقاف لمدة 4 أشهر، بسبب شكوى نادي النصر ضده، بعد التوقيع مع العالمي ثم التجديد مع الهلال.

وذكرت صحيفة “الرياضية”، أن اتحاد الكرة أبلغ إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بموعد انتهاء عقوبة محمد كنو، بعدما استفسرت إدارة الهلال عنه.

وأكدت الصحيفة أن اتحاد الكرة السعودي، حدد يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، موعدًا لانتهاء عقوبة إيقاف كنو.