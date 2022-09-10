شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر على ضمك اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على حساب ضمك اليوم السبت الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجارى في الجولة الثالثة من فعاليات البطولة المحلية.

النصر وضمك

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد حقق الفوز على حساب ضمك بهدفين مقابل هدف، حيث سجل سامي خليل النجعي الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 37 بينما سجل أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 60.

بينما سجل هدف فريق ضمك الوحيد اللاعب برونو دوارتي في الدقيقة 83 قبل نهاية المباراة ليحقق فريق النصر فوز غالى بهدفين مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن السعودي

1- الشباب: 9 نقاط

2- الهلال: 9 نقاط

3- الاتحاد: 7 نقاط

4- التعاون: 7 نقاط

5- النصر: 6 نقاط

6- ضمك: 6 نقاط

7- الطائي: 6 نقاط

8- الاتفاق: 4 نقاط

9- الفتح: 3 نقاط

10- الوحدة: 3 نقاط

11- الرائد: 3 نقطة

12- أبها:3 نقطة

13- الخليج: نقطة

14- الفيحاء: نقطة

15- العدالة: نقطة

16- الباطن: 0 نقاط