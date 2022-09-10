شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد نغمة الانتصارات بفوز أمام ضمك في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نغمة الانتصارات بفوز على ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، بهدفين مقابل هدف.

النصر يفوز على ضمك بثنائية في الدوري

افتتح التهديف، سامي النجعي في الدقيقة 37 من صناعة جيسلان كونان، لينجح النصر في إنهاء الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استطاع أندرسون تاليسكا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 من صناعة جيسلان كونان، وتمكن برونو دوارتي أن يسجل هدف ضمك الوحيد في المباراة في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 6 نقاط محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد ضمك عند 6 نقاط محتلًا المركز الخامس.