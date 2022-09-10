شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف ونتيجة مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت احداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وضمك بفوز النصر بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم السبت الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجارى على ستاد مرسول بارك.

ملخص ونتيجة مباراة النصر وضمك

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق النصر بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة السابعة والثلاثين من المواجهة سجل سامي خليل النجعي الهدف الأول لصالح فريق النصر، وبعدها حاول لاعبى ضمك من تسجيل الهدف الأول والتعادل ولكن دون جديد لينتهى شوط المباراة الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني دفع مدرب ضمك بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التعادل، وفي الدقيقة الستين سجل أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح فريق النصر بطريقة جميلة، وبعدها وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 83 سجل برونو دوارتي الهدف الأول لصالح ضمك وتقليص النتيجة لتنتهى المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة رقم ستة، ويتجمد رصيد ضمك عند النقطة رقم ستة أيضًا.

أهداف مباراة النصر وضمك

الهدف الأول

الهدف الثاني

هدف ضمك الوحيد