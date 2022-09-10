شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. وصول كولر إلى القاهرة وضم صفقة برازيلية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الزمالك اليوم السبت 10 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها ضم صفقة برازيلية.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. وصول كولر إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأحمر



وصل صباح اليوم السبت، السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك لبدء مهمته مع الفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي، مساء أمس الجمعة تعيين المدرب السوبسري مارسيل كولر مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول لمدة موسمين ليخلف البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن يصطحب المدرب السويسري معه في مهمته مع الأهلي ثلاثة مدربين، مدرب عام ومخطط أحمال ومحلل أداء.

أخبار الأهلي اليوم.. بوليفار يعلن انتقال سافيو إلى التتش



أعلن نادي بوليفار البوليفي، عن رحيل البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فريق بوليفار عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "هذه فرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في إفريقيا".



أخبار الأهلي اليوم.. أول رسالة من مدرب الفريق الجديد

وجه السويسري هارالد جامبيرلي المدرب العام الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول رسالة له عقب التواجد في القلعة الحمراء.

وكتب جامبيرلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أعتقد أنني متحمس للغاية لأكون جزء من النادي الأهلي".