جداول دروس الحصص من الأسبوع الثالث لجميع المراحل الدراسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول؛ وذلك عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية سوف يبدأ في الساعة الـ 7 صباحاً، ويعاد طوال اليوم.

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