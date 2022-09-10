محمد بن مسعود - الدمام - أطلق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه،‭ ‬الأستاذ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬المحسن‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬اليوم،‭ ‬هوية‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬2022،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ #‬فوق‭_‬الخيال،‭ ‬الذي‭ ‬سيتضمن‭ ‬مناطق‭ ‬وفعاليات‭ ‬جديدة،‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬مفاجآت‭ ‬كبيرة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭.‬ وجاءت‭ ‬هوية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بشعار‭ ‬فوق‭ ‬الخيال،‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬التوسع‭ ‬الكبير‭ ‬للفعاليات‭ ‬قياسًا‭ ‬بالموسم‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬شعار‭ ‬تخيل‭ ‬أكثر،‭ ‬وموسم‭ ‬2019‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬شعاره‭ ‬تخيل‭.‬ وفيما‭ ‬قال‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬التفاصيل‭ ‬بنعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الجاية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬مزيجًا‭ ‬من‭ ‬التفرد‭ ‬والتشويق‭ ‬والعصرية،‭ ‬بوصف‭ ‬الرياض‭ ‬حاضنة‭ ‬كبرى‭ ‬ووجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬ومساحة‭ ‬محفزة،‭ ‬تتجاوز‭ ‬المخيلة‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬بما‭ ‬توفره‭ ‬للسكان‭ ‬والزوار،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬صناعة‭ ‬قطاع‭ ‬الترفيه،‭ ‬واستحداث‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬ونمو‭ ‬العائد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬واستقطاب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭.‬ ويسعى‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬عاصمة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجهة‭ ‬ترفيهية‭ ‬سياحية،‭ ‬ليُرسخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كإحدى‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬الترفيهية‭ ‬وأهمها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬ قد يهمك أيضاً :- مرض جلدي نادر ومؤلم.. يجد علاجاً في دواء متوفر لأمراض أخرى اخبار الخليج - 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 186 حالة اخبار الخليج - سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الأمير وليام بمناسبة تعيينه ولياً لعهد المملكة المتحدة وأميراً لويلز اخبار الخليج - علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين المنامة ولندن دراسة: الاكتئاب رفيق نصف مرضى السكري من النوع الثاني

كانت هذه تفاصيل خبر «فوق الخيال».. تركي آل الشيخ يطلق هوية موسم الرياض 22 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.