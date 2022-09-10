مرض جلدي نادر ومؤلم.. يجد علاجاً في دواء متوفر لأمراض أخرى

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬شركة‭ ‬نوفارتس‭ ‬إن‭ ‬تجربتين‭ ‬في‭ ‬مراحلهما‭ ‬المتقدمتين‭ ‬أثبتتا‭ ‬أن‭ ‬عقارها‭ ‬المضاد‭ ‬للالتهابات‭ ‬كوزنتيكس‭ ‬خفف‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬جلدي‭ ‬مؤلم‭ ‬ينجم‭ ‬عنه‭ ‬ظهور‭ ‬نتوءات‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬الدواء،‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬سابقاً‭ ‬لحالات‭ ‬مثل‭ ‬الصدفية‭ ‬والتهاب‭ ‬المفاصل،‭ ‬أظهر‭ ‬تحسناً‭ ‬سريعاً‭ ‬ومستمراً‭ ‬لحالات‭ ‬المرضى‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التجربتين‭ ‬ممن‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬الغدد‭ ‬العرقية‭ ‬القيحي‭.‬

Cosentyx‭ ‬دواء‭ ‬كوزنتيكس

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬المرض‭ ‬هذا‭ ‬الجلدي‭ ‬المؤلم‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬له‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬يصيب‭ ‬حوالي‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تشخيصه‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬عقار‭ ‬إنتريستو‭ ‬لعلاج‭ ‬قصور‭ ‬القلب،‭ ‬يعد‭ ‬كوزنتيكس‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬محركات‭ ‬نمو‭ ‬الإيرادات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لشركة‭ ‬نوفارتس‭ ‬إذ‭ ‬ارتفعت‭ ‬مبيعات‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬9‭% ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬28‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭ ‬الماضيين‭.‬

وقالت‭ ‬نوفارتس‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التجربتين‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديمها‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬باستخدام‭ ‬العقار‭ ‬لعلاج‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬نشر‭ ‬بيانات‭ ‬تجارب‭ ‬المتابعة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬