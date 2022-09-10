اخبار الخليج – 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 186 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 2569 فحوصات، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 10308885 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 195 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 1634 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 186 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 670541. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 8 حالات.. ولا توجد اي حالة تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1518 حالة وفاة.
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