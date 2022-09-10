اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الأمير وليام بمناسبة تعيينه ولياً لعهد المملكة المتحدة وأميراً لويلز

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، وذلك بمناسبة تعيينه.
وأشاد سموه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو ، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة تنمية وتطوير العلاقات التاريخية التي تربطها مع المملكة المتحدة.
وقد أعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه لولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، متمنياً له كل التوفيق والنجاح لمواصلة العمل في تحقيق المزيد من التنمية والتطور بالمملكة المتحدة.
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