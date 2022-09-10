اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الأمير وليام بمناسبة تعيينه ولياً لعهد المملكة المتحدة وأميراً لويلز

محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أمير‭ ‬ويلز،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭.‬

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وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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وقد‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬لولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أمير‭ ‬ويلز،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬