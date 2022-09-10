اخبار الخليج – علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين المنامة ولندن

محمد بن مسعود - الدمام - لقي‭ ‬نبأ‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا،‭ ‬تفاعلاً‭ ‬واسعًا‭ ‬ومتواصلاً‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الرسمي‭ ‬والشعبي،‭ ‬نظرًا‭ ‬لخصوصية‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬العريقة‭ ‬الممتدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬المملكتين،‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬ودور‭ ‬جلالتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬لدى‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬وتواصلها‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬حكام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬جلالته‭ ‬لحضور‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬مشترك،‭ ‬خصوصًا‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬وأشهرها‭ ‬‮«‬وندسور‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬تبادلاً‭ ‬للزيارات‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبان؛‭ ‬حيث‭ ‬حرص‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بزيارات‭ ‬متواصلة‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ولقاء‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليه‭ ‬ولاية‭ ‬العهد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لقاءات‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬أركان‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬وفي‭ ‬مناسبات‭ ‬متعددة‭.‬

وقد‭ ‬عبر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬وأعضاء‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬وشعب‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬التعزية‭ ‬بالعهد‭ ‬النموذجي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬وإسهامها‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقاس‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬أنه‭ ‬بوفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬العالم‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬وقوة‭.‬

وكعلامة‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬ولعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬أمر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬بتنكيس‭ ‬الأعلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬بجهود‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬حياتها‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الكومنولث‭ ‬وشعوبها‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬وإسهامات‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬وروابط‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬العريقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تركت‭ ‬إرثًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين

من‭ ‬جانبها‭ ‬استذكرت‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مناقب‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬التي‭ ‬مثلت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬عقود‭ ‬رمزية‭ ‬عالمية‭ ‬ومرجعية‭ ‬لأمتها‭ ‬وشعبها‭ ‬وللعالم‭ ‬في‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتسامح‭ ‬والمحبة،‭ ‬وحظيت‭ ‬باحترام‭ ‬العالم‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬فقدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برحيلها‭ ‬قائدة‭ ‬عظيمة،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬البارز،‭ ‬والحرص‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬جذور‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك؛‭ ‬استذكر‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الجهود‭ ‬البارزة‭ ‬للملكة‭ ‬الراحلة،‭ ‬وعطاءها‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬ونماء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سبعة‭ ‬عقود،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مساعٍ‭ ‬مخلصة‭ ‬لتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬الطويلة‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الصديقتين‭.‬

وتفاعل‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬عبر‭ ‬بث‭ ‬تقارير‭ ‬وأفلام‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬جلالتها،‭ ‬عبر‭ ‬نشرات‭ ‬الأخبار،‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بلدها‭ ‬وشعبها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إعداد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومساهماتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخية‭. ‬

وسيطر‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬جلالة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬الصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬للصحف‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أفردت‭ ‬صفحات‭ ‬خاصة‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬وتاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مستذكرةً‭ ‬زيارتها‭ ‬إلى‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬1979‭.‬