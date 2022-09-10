محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
كشف أحمد الحربي، والمختص في مجال السيارات، حقيقة الفيديو المتداول حول إمكانية سرقة السيارة من خلال “رقم الهيكل”.
وقال في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” إن هذه المعلومات مغلوطة تمامًا، مؤكدًا أنه لا يمكن سرقة السيارة من خلال رقم الهيكل.
ولفت إلى أن نسخ المفتاح من خلال الرقم، كان في بعض السيارات القديمة، ومع ذلك لا يمكن أن تشتغل السيارة، إلا أنه قد يفتح الباب.
وبين أن جميع السيارات في المملكة الآن، وخصوصا من بعد العام 2000 مؤمنة بأقصى درجة، ولا يمكن بأي حال سرقتها أو فتحها كما يدعى المتحدث في الفيديو.
أخبار قد تهمك
وأشار إلى أن رقم الهيكل مكتوب في أكثر من مكان، وبالتالي ليس على المكان الذي حدده المتحدث في الفيديو فقط، ولا يتم الاطلاع عليه إلا عند فحص السيارة، أو الشك في سرقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد| تحذير من طرق وحيل لسرقة السيارات من خلال رقم الهيكل.. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.