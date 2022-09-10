شاهد| تحذير من طرق وحيل لسرقة السيارات من خلال رقم الهيكل.. ما القصة؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشف أحمد الحربي، والمختص في مجال السيارات، حقيقة الفيديو المتداول حول إمكانية سرقة السيارة من خلال “رقم الهيكل”.

وقال في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” إن هذه المعلومات مغلوطة تمامًا، مؤكدًا أنه لا يمكن سرقة السيارة من خلال رقم الهيكل.

ولفت إلى أن نسخ المفتاح من خلال الرقم، كان في بعض السيارات القديمة، ومع ذلك لا يمكن أن تشتغل السيارة، إلا أنه قد يفتح الباب.

وبين أن جميع السيارات في المملكة الآن، وخصوصا من بعد العام 2000 مؤمنة بأقصى درجة، ولا يمكن بأي حال سرقتها أو فتحها كما يدعى المتحدث في الفيديو.

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وأشار إلى أن رقم الهيكل مكتوب في أكثر من مكان، وبالتالي ليس على المكان الذي حدده المتحدث في الفيديو فقط، ولا يتم الاطلاع عليه إلا عند فحص السيارة، أو الشك في سرقتها.