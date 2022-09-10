“أمانة الرياض” تعتمد مخططات لتوفير 23.5 ألف وحدة سكنية

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المناطق_الرياض

كشفت أمانة الرياض عن اعتمادها مخططات بمساحة إجمالية تتجاوز 21 مليون متر مربع لتوفير 23.5 ألف وحدة سكنية، ما بين فلل وعمائر خلال الفترة من يناير2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وبينت أن المخططات المعتمدة بلغت 23 مخططاً بمساحة تبلغ نحو 22 مليون متر مربع، إلى جانب 22.7 ألف وحدة فلل سكنية، و867 وحدة عمائر سكنية.

وأضافت أن هذه الاعتمادات أسهمت في تحقيق تنمية عمرانية شاملة في المدينة، وزيادة أعداد الوحدات السكنية المعروضة، وتمكين القطاع العقاري من النمو والتوسع، والتماشي مع الخطط الوطنية للإسكان ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

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Source almnatiq

