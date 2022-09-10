النصر يعود لطريق الانتصارات بثنائية أمام ضمك في دوري روشن (فيديو وصور)

︎

.



حقق فريق النصر فوزا صعبا على نظيره ضمك، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة بدوري روشن.

وأحرز سامي النجعي الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 37 ،قبل أن يسجل تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 60.

وسجل اللاعب برونو الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، بينما تحمد رصيد ضمك عند 6 نقاط في المركز الخامس.

أحداث المباراة

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

“دافييد أوسبينا، جيسلان كونان، عبدالله مادو، الفارو، عبدالإله العمري، لويز جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، تاليسكا، عبدالرحمن غريب، فينسنت أبو بكر”.

وسجل فينسنت أبو بكر هدفا للنصر في الدقيقة 6، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وكاد أن يسجل فريق ضمك الهدف الأول في الدقيقة 25، لكن تألق حارس النصر دافييد أوسبينا الذي خرج من مرماه وتصدى للكرة.

وأحرز سامي النجعي الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 37 بعد فاصل مهاري داخل منطقة جزاء ضمك، لينتهي الأمر بالكرة في الشباك.

وتصدى اوسبينا لهدف محقق لفريق ضمك في الدقيق 56، بعد عرضية من الجانب الايسر حولها لاعب ضمك برأسه لكن حارس النصر تصدى للكرة ببراعة.

وجاء الهدف الثاني لفريق النصر في االدقيقة 60، بعد عرضية من كونان ليحولها المهاجم تاليسكا برأسه في شباك ضمك.

وسجل اللاعب برونو الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 83، بعد تمريرة خلف دافع النصر وجد نفسه في مواجهة الحارس ليسددها بشكل جيد في الشباك.

هدددددف!⚽️

فاصل مهاري وهدف رائع من النجعي⚽️✅



النصر 1 × 0 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/LYzX9wBKeg

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)

هدددددف!⚽️

فاصل مهاري وهدف رائع من النجعي⚽️✅



النصر 1 × 0 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/LYzX9wBKeg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

هدددددف!⚽️

رأسية رائعة من تاليسكا تمنح النصر الهدف الثاني ⚽️✅

النصر 2 × 0 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/I7lXJH9XQa

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)

هدددددف!⚽️

رأسية رائعة من تاليسكا تمنح النصر الهدف الثاني ⚽️✅



النصر 2 × 0 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/I7lXJH9XQa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

‌

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يعود لطريق الانتصارات بثنائية أمام ضمك في دوري روشن (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.