الجيش اليمني يحبط 5 محاولات تسلل حوثية

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أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، تصدي قواته لأكثر من خمس محاولات تسلل نفّذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع عسكرية في مختلف جبهات القتال.

انتهاكات حوثية تتواصل:

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان له اليوم، أن المحاولات جاءت ضمن 245 خرقًا للهدنة الأممية.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية ارتكبت هذه الانتهاكات، خلال الثلاثة الأيام الماضية (7- 9 سبتمبر) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

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Source almnatiq

