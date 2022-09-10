شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار».

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».