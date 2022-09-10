مصحف مرئي وصوتي لتلاوات أئمة المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، المصحف المرئي والصوتي (بينات) من صلاتي التراويح والتهجد لعام 1443هـ في المسجد الحرام، وذلك بحضور مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية المشرف على مكتب الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب الرسيني، ووكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين محمد خياط، والوكيل المساعد لشؤون الأئمة والمؤذنين عاصم الحصين، والمدير العام لشؤون الأئمة فيصل الهلالي.

وأكد السديس أن المصحف المرئي والصوتي من صلاتي التراويح والتهجد لعام 1443، يحتوي على التلاوات المرئية لصلاتي التراويح والتهجد في رمضان المبارك، من محراب الكعبة الشريفة لأئمة المسجد الحرام. وأشار إلى أن السلسلة تشمل توثيقا مرئيا لسور القرآن الكريم الـ114، مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبدالرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، الدكتور سعود الشريم، الدكتور ماهر المعيقلي، الدكتور عبدالله الجهني، الدكتور بندر بليلة، الدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم، في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام.