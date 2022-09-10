شكرا لقرائتكم خبر مصحف مرئي وصوتي لتلاوات أئمة المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد السديس أن المصحف المرئي والصوتي من صلاتي التراويح والتهجد لعام 1443، يحتوي على التلاوات المرئية لصلاتي التراويح والتهجد في رمضان المبارك، من محراب الكعبة الشريفة لأئمة المسجد الحرام. وأشار إلى أن السلسلة تشمل توثيقا مرئيا لسور القرآن الكريم الـ114، مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبدالرحمن السديس.ويضم الإصدار تلاوات أئمة المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، الدكتور سعود الشريم، الدكتور ماهر المعيقلي، الدكتور عبدالله الجهني، الدكتور بندر بليلة، الدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم، في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام.
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