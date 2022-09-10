2224 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود في قبضة الأمن يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إلى ضبط 15,568 مخالفا بواقع 2224 مخالفا يوميا في مختلف المناطق خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: إجمالي المخالفين المضبوطين المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15,568 مخالفا، منهم: 9331 مخالفا لنظام الإقامة 4226 مخالفا لنظام أمن الحدود 2011 مخالفا لنظام العمل إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 260 شخصا منهم: 27 % يمنيو الجنسية 65 % إثيوبيو الجنسية 8 % جنسيات أخرى ضبط 38 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية ضبط 20 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 46,064 وافدا مخالفا منهم: 43,005 رجال 3059 امرأة إحالة 36,540 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2081 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 9293 مخالفا

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