لا تضعوا معجون الأسنان وزيت الزيتون على الحروق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون الأسنان على الحروق من الدرجة الأولى التي قد تتعرض لها في المنزل لأجل تقليل الألم وتخفيف الآثار. وأضاف أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تتسبب بالتهاب الحروق، وإن أعطت شعورا بالبرودة في بداية الأمر. كما شدد المجلس على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضا على الحروق، لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق. كما شدد المجلس على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضا على الحروق، لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق. خطوات مهمة لتجنب مضاعفات الحروق:





وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 و20 دقيقة.



استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق.



في حال كان الألم شديدا بالإمكان تناول مسكنات الألم.



طلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.



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