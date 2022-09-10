شكرا لقرائتكم خبر «جودة الحياة».. ملاذ آمن لمواجهة ضغوط العصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رؤوا أنه لا يجب الاكتفاء بتوفير الدواء فقط، دعا مشاركون في مؤتمر الصحة النفسية الأول الذي عقد في تبوك، إلى تبني «جودة الحياة» في البيئات التعليمية وصولا إلى إعداد جيل يعنى بالصحة العامة، معتبرين أن جودة الحياة هي الملاذ الآمن لمواجهة ضغوطات العصر، وأن الوقاية أهم بكثير من إيجاد الدواء.

وحظي المؤتمر بمشاركة واسعة تجاوزت 16 ألف مشارك من ذوي الاختصاص من ممارسين وأطباء نفسيين.

وقالت استشاري الطب النفسي الدكتورة إيمان أبا حسين «إن تحصين الأبناء من خطر الأمراض النفسية أمر غاية في الأهمية، وإن تحقيق ذلك يكمن من خلال تكثيف البرامج التوعوية داخل البيئات التعليمية، ونشر الوعي الصحي بين الطلاب والطالبات، ليتسلحوا بالقدرة على التكيف مع مختلف الأزمات».

فيما أكد استشاري علم النفس السريري والعصبي الدكتور سعيد بن هادي أن السعادة صناعة لا تطرق الباب بل يجب علينا جميعا الاهتمام بها ومراقبتها كحال مختلف الصناعات التي تحتوي على مواد خام ومصنع وخط إنتاج ومراقبة وغرفة تحكم، وقبل ذلك معرفة مواصفات المنتج قبل إنتاجه والمحافظة على جودته والاستمرار في تحسينه.

من جهتها دعت أخصائي أول علم نفس عيادي حنان الإبراهيم جميع الجهات المعنية بصحة الإنسان لبناء صحة الفرد النفسية، وأنه لا يجب الاكتفاء فقط بتوفير الدواء وانتظار المريض حتى يصل إلى العيادات، بل يجب أن يتم النزول للميدان وفهم احتياجات المجتمع وحمايته.

المؤتمر ركز على:

