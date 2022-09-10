«الحياة الفطرية» يحذر من 11 مخالفة لصيد الكائنات البرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من 11 مخالفة لصيد الكائنات الفطرية البرية وفقا للأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للصيد، وتتضمن استخدام الأسلحة النارية وبنادق الرش والشباك والمصائد، وكذلك بيع الكائنات الفطرية المصيدة وتصديرها دون ترخيص.

وكان المركز نظم ورشة عمل عن إجراءات ضبط مخالفات اللوائح التنفيذية المتعلقة بالحياة الفطرية بحضور عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية. وبدأت فترة السماح بممارسة هواية الصيد في المملكة في مطلع سبتمبر وتستمر حتى نهاية يناير من 2023.

وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية للصيد البري التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، مشيرا إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام الغازات أو عوادم السيارات أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.

وجاء الإعلان عن فترة السماح بالصيد بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتا إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة موسم الصيد لعام 2021، مع مراعاة الاعتبارات الدينية والوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.

وشمل السماح بممارسة الصيد البري المستدام فقط الأنواع المسموح صيدها المعلنة عبر الموقع الالكتروني للمركز ومنصة فطري، ويجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.

أبرز مخالفات الصيد:

