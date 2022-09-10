491 ألف شخص تبرعوا بأعضائهم عبر «توكلنا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم 491 ألف شخص طلبات تبرع بالأعضاء عبر تطبيق «توكلنا» خلال عام 1443، فيما بلغ عدد المستخدمين 29 مليون مستخدم مسجل خلال العام نفسه، استفادوا من 50 خدمة الكترونية يقدمها التطبيق، الذي أطلقته وزارة الداخلية في مارس 2021 بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وتضمنت الأرقام الخاصة بالتطبيق 4 ملايين حجز موعد لقاح كورونا، إلى جانب 249 مليون عملية استعراض لخدمة الجواز الصحي من خلال 25 مليون مستخدم، بالإضافة إلى 23 مليون عملية استعراض لخدمة تصاريح التجمع من خلال 14 مليون مستخدم. وأصدر التطبيق خلال العام الماضي 132 ألف إشعار بالحالة الصحية، و70 مليون عملية استعراض لخدمة بطاقة الوضع الصحي من خلال 4.5 ملايين مستخدم، إلى جانب 6 ملايين استفسار تم التعامل معها على منصات التواصل الاجتماعي، و229 ألف استجابة للبلاغات الواردة. توكلنا خلال عام 40 شريكا استراتيجيا 7 لغات متاحة في التطبيق 77 دولة متاحة 5 ملايين مكالمة لمركز الاتصال 2 مليون بريد الكتروني وارد 1.6 مليون عملية تبرع لخدمة إحسان 28 ألف بلاغ 491 ألف متبرع لخدمة التبرع بالأعضاء 100 ألف طلب تجويد بيانات 27 مليون تصريح لبوابة المناسك 45 ألف طلب لخدمة نداء الاستغاثة 1.6 مليون استعراض لخدمة الوكالات 10 ملايين استعراض لخدمة الصكوك 50 مليون استعراض للنتائج الدراسية 11 مليون استعراض لخدمة رخص القيادة

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